Vier maanden cel voor steekpartij op Koningsdag

Een 53-jarige man die tijdens Koningsdag vorig jaar op twee mensen instak is veroordeeld tot vier maanden cel. Ook moet hij een schadevergoeding van 1400 euro betalen.

De steekpartij vond plaats op de kruising van de Linnaeusstraat en de Domselaerstraat in de buurt van een drukbezochte vrijmarkt. De dader reed eerst met zijn auto tegen een willekeurige voorbijganger aan, waarna hij hevig begon te schelden. Enkele momenten later trok de man een groot mes tevoorschijn uit zijn auto waarmee hij probeerde in te steken op de borst van het slachtoffer, die daaraan steekwonden aan zijn hand overhield.



Toen een andere voorbijganger de gestoken man te hulp schoot, reed de dader ook op hem in. Vervolgens begon de hij weer met het mes te zwaaien, dit keer in de richting van het tweede slachtoffer. Deze wist meerdere steekbewegingen gericht op zijn lichaam te ontwijken en kwam uiteindelijk met de schrik vrij.

Veel impact

Het incident heeft veel impact gehad op betrokkenen. Het vond midden op straat plaats en er liepen veel feestvierende mensen die daar, zo zegt de rechtbank, erg van zijn geschrokken. Ook de gestoken man zegt nog steeds last te hebben van nachtmerries en angstaanvallen.

De rechter veroordeelde de 53-jarige, die nog geen strafblad had, uiteindelijk tot vier maanden celstraf. Ook moet hij de immateriële schade, die werd berekend op 1400 euro, vergoeden aan het eerste slachtoffer.