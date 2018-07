Sportfondsenbad Oost ontruimd na vermoedelijke gaslucht

Het Sportfondsenbad in Oostpoort is vanavond korte tijd ontruimd geweest nadat er door iemand een gaslucht was geroken. De directe omgeving van het zwembad werd enige tijd afgezet.

Uit voorzorg werden ook twee ambulances naar het zwembad gestuurd. De brandweer heeft vervolgens metingen in het zwembad uitgevoerd, meldt een woordvoerder.

Het bleek te gaan om loos alarm. De afzetting werd al snel weer opgeheven waarna de bezoekers weer in bad mochten plonsen.