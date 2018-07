'Blind en Tadic waarschijnlijk niet in de basis tegen Sturm Graz'

De kersverse Ajacieden Daley Blind en Dusan Tadic zullen aanstaande woensdag hoogstwaarschijnlijk niet in de basis starten tegen Sturm Graz.

Blind is een maand later dan zijn medespelers begonnen met trainen en Tadic is vandaag pas voor het eerst aanwezig bij de training van Ajax.

Tadic trainde gisteren voor zichzelf en zal vandaag meetrainen met zijn nieuwe collega's, meldt De Telegraaf. Het treffen met Strurm Graz komt te vroeg voor de Serviër. Ook Daley Blind zal waarschijnlijk niet starten in de eerste wedstrijd in de tweede voorronde van de Champions League.

Lees ook: Xavi lovend over Frenkie de Jong

Hakim Ziyech en Lasse Schöne staan waarschijnlijk wel aan de aftrap tegen de Oostenrijkers. De twee WK-gangers lijken allebei wedstrijdfit. Ajax neemt het woensdag op tegen Sturm Graz in een uitverkochte Johan Cruijff Arena.