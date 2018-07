Hoge kans op natuurbrand in stadsparken: 'Pas op met roken en barbecueën'

De kans op een natuurbrand in parken is door de aanhoudende droogte 'erg hoog', stelt de brandweer. Daarom worden parkbezoekers opgeroepen om voorzichtig te zijn met roken en barbecueën.

'Vermijd roken boven verdord gras', is het advies van de brandweer. Momenteel vinden er veel evenementen plaats in parken, daarom worden organisatoren zelfs gevraagd om roken in bepaalde gebieden gewoon helemaal te verbieden.

Daarnaast hoopt de brandweer dat organisatoren tijdens een evenement regelmatig de afvalbakken legen. 'Afvalresten kunnen een brand snel verspreiden. Glas kan zelfs een brand doen ontstaan.'

Hete uitlaatgassen

Ook barbecueën, in sommige parken al verboden, rondom een verdroogde ondergrond wordt afgeraden. Evenals open vuur: 'Ontsteek geen open vuur waar vonken vanaf kunnen komen, zoals bij kampvuur of vuurkorven.'

Lees ook: Allerlaatste barbecue-dag in Vondelpark: 'We gaan straks in het Oosterpark vlees roosteren'

Een misschien minder voor de hand liggend advies is om op te passen tijdens het parkeren. Een verharde parkeerplek of een plek met kort gras is dan nog relatief veilig. Desalniettemin ontstaat er volgens de brandweer vrij snel brand door hete uitlaatgassen. 'Wees hier alert op.'