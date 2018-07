Forse bermbrand langs de A10

Langs de ring is een flinke bermbrand uitgebroken. De brandweer is ter plaatse om te blussen.

De brand brak even na half twee uit in de berm ter hoogte van knooppunt Coenplein in stadsdeel Noord. Op beelden van Rijkswaterstaat is te zien dat de bermbrand tientallen meters lang is.

We gaan maar weer eens een bermbrand te lijf. Talud bij Coenplein is de klos ditmaal. Verbinding #A10-Noord>#A8 naar Zaanstad is DICHT. pic.twitter.com/a6MrzF7yVV — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) July 29, 2018

Vanwege de bermbrand werd de A10 deels afgesloten voor verkeer. Rond kwart over twee leken alle vlammen gedoofd.

Gisteren was de brandweer al druk met een bermbrand bij metrostation Spaklerweg. Door de droogte van de afgelopen weken is er een grote kans op natuurbranden in de stad.