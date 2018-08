Politie kan illegaal vuurwerk nauwelijks aanpakken: 'Snel een plan nodig'

De minister moet snel met een doordacht en realistisch plan komen over hoe de politie met illegaal vuurwerk om moet gaan. Als dat niet gebeurt, dreigt de aanpak van vuurwerkoverlast 'volledig stil te komen liggen'. Daar waarschuwt de centrale ondernemingsraad van de politie voor.

Vorig jaar november liet minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer weten met een oplossing te komen voor voor de aanpak van illegaal vuurwerk. Dat was nodig omdat de huidige werkwijze volgens de politie niet uitvoerbaar is. Met name het vervoer van illegaal vuurwerk en de opslag ervan dreigt tot grote problemen te leiden.

'Maar nu ligt er nog steeds geen kant-en-klaar plan', waarschuwt de centrale ondernemingsraad van de politie.

Zo moeten de politiemedewerkers volgens de huidige aanpak gevaarlijk vuurwerk in beslag nemen, maar mogen ze het volgens de wet niet zelf vervoeren. Ze moeten het vuurwerk bewaken tot een gespecialiseerd bedrijf het komt ophalen. Vaak duurt dat tussen de twee en zes uur. Bovendien werkt dat bedrijf niet tijdens nota bene de drukste dag van het jaar; de jaarwisseling.

Gevonden

In de stad wordt geregeld illegaal vuurwerk gevonden rondom de jaarwisseling. Zo werd er in december drie kilo in beslag genomen in West. Een maand daarvoor werd zelfs zestig kilo gevonden in een woning.

In de Amsterdamse politiek gaan er sterke geluiden op om vuurwerk voor consumenten helemaal te verbieden. En ook een meerderheid van de Amsterdammers zelf zijn consumentenvuurwerk zat, bleek vorig jaar uit een onderzoek van OIS in opdracht van AT5. Korpschef Erik Akerboom wil eveneens een verbod.