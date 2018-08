Burgerpartijen dienen klacht in tegen wethouder Groot Wassink

Amsterdammers die zich verkiesbaar hadden gesteld voor de stadsdeelcommissies, hebben een klacht ingediend bij de gemeentelijke ombudsman.

Ze zijn boos over een brief van wethouder Democratisering Rutger Groot Wassink. Die zou vol hebben gestaan met 'algemeenheden en nietszeggende informatie'.

Amsterdammers konden zich in 22 gebieden in de stad verkiesbaar stellen. Politieke partijen deden dat ook, uiteindelijk belandde er daardoor geen één burgerpartij in een stadsdeelcommissie.

Onmogelijk

Daarop stuurden de bewoners in april een brief naar de gemeente waarin ze schreven dat ze minder kans dan politici hadden gehad bij de verkiezingen. Zo hadden die al een netwerk opgebouwd, hoefden ze geen ondersteuningsverklaringen in te leveren en zouden ze al meer naamsbekendheid hebben. Daardoor zou het voor niet-politici 'onmogelijk' zijn geweest om in een stadsdeelcommissie te belanden.

Groot Wassink reageerde begin vorige maand. Hij stelde de betrokkenheid van de bewoners 'zeer te waarderen' en 'begreep de teleurstelling'. Ook zei de wethouder te hopen dat zij zich 'blijven inzetten voor de belangen van hun buurt'.

Niet serieus genomen

'Wij weten dat de uitkomsten niet ongedaan gemaakt kunnen worden en respecteren het ambt van

de politici', reageren de voormalige burgerpartijen vandaag. 'We voelen ons echter totaal niet serieus genomen, nog minder dan voorheen.'

Of er over vier jaar weer gekozen kan worden op burgerkandidaten voor stadsdeelcommissies, een systeem dat de eerdere gekozen bestuurscommissies en stadsdeelraden verving, is nog de vraag. De gemeente is nu bezig met een evaluatie. Over een paar maanden komt Groot Wassink met 'conclusies en aanbevelingen'.

Geen vertrouwen

De voormalige burgerpartijen verwachten niet veel van de uitkomst van de evaluatie. 'We hebben er geen vertrouwen in dat de wethouder Democratisering ons goed zal vertegenwoordigen bij de evaluatie over de gemeenteraad – en gebiedsverkiezingen, omdat hij dat in zijn brief al niet doet.'

De gemeentelijke ombudsman komt, als de klacht aan alle eisen voldoet, binnen zes weken met een reactie.