Onana blij met aanstelling Seedorf en Kluivert bij Kameroen

Ajax-keeper André Onana is blij met de aanstelling van oud-Ajacieden Clarence Seedorf en Patrick Kluivert, bij het nationale elftal van Kameroen.

Patrick Kluivert heeft al laten weten uit te kijken naar de samenwerking met Onana. 'Hij is een uitstekende keeper. Hij zal er normaal gesproken wel bij zijn', zei Kluivert vorige week tegen De Telegraaf.

Geen goede relatie met vorige coach

Onana had geen goede relatie met de vorige bondscoach Hugo Broos. 'In een periode dat het beter was voor mij om te keepen bij Ajax, waar mijn carrière net op het punt van beginnen stond, heb ik tegen Hugo Broos gezegd dat het in ieders belang was dat hij mij niet zou selec­teren voor Kameroen. Daar was hij het mee eens. Later vertelde hij in de pers dat ik weigerde voor Kameroen te spelen', zegt Onana tegen Het Parool.

Kameroen organiseert volgend jaar de Afrika Cup in eigen land. Het toernooi wordt voor het eerst in juni en juli gehouden. Normaliter is de Afrika Cup in januari/februari. Dat betekent dat Onana gewoon het hele jaar beschikbaar is voor Ajax.