Horecazaken ontruimd na vondst explosief: 'Heel gek, dit'

Horecazaken aan de Handboogstraat en Voetboogstraat werden gisteravond ontruimd nadat er een explosief gevonden was bij patatzaak Vleminckx.

Dit gebeurde zo abrupt dat de gasten in restaurant Cannibale Royale hun maaltijd moesten laten staan. Op beelden is te zien hoe dat verlaten restaurant eruitzag na de ontruiming.

Ook bij andere zaken sloten de deuren vroeger dan normaal. Disco Dolly deed de muziek eerder uit en bij een coffeeshop verderop werden de jointjes eerder gedoofd.

Explosief gevonden

Gisteravond werd een explosief gevonden voor de deur van Vleminckx, een bekende patatzaak aan de Voetboogstraat in de binnenstad. Het gebied rondom de zaak werd afgezet voor onderzoek dat nog diep in de nacht doorging. Inmiddels is het gebied weer vrijgegeven.