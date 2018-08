Brand op 70 meter hoogte in ketelhuis Hemwegcentrale

De brandweer is vanmiddag uitgerukt voor een brand in de Hemwegcentrale in het Westelijk Havengebied. De brand woedde in een ketelhuis dat op behoorlijk hoogte zit. Dat maakte het blussen lastiger.

Nuon had zelf contact gezocht met de brandweer voor hulp. Het bedrijf had extra schuim nodig om de brand te blussen en schakelde daar de brandweer voor in.

De brand woedde in een ketelhuis op zo'n 70 meter hoogte. Behalve brandweerwagens, heeft ook een boot van de havendienst geholpen met het blussen. Inmiddels is de brand stabiel en zijn de brandweervoertuigen op de weg terug naar de kazerne.

Situatie bij brand in het ketelhuis van #Nuon is stabiel. Verdere blussing met schuim door de brandweer is niet nodig. Brandweervoertuigen gaan retour naar de kazernes. — Brandweer AA (@BrandweerAA) 16 augustus 2018