GroenLinks: 'Laat Amsterdam veilige haven zijn voor reddingsschepen vluchtelingen'

Organisaties die vluchtelingen van de Middellandse Zee redden moeten kunnen rekenen op Amsterdam als veilige haven. Dat schrijft GroenLinks-raadslid Tirza de Focktert in Trouw.

'Wie levens redt van mensen die zo kwetsbaar zijn dat ze het als enige uitweg zien om de helse tocht over de Middellandse Zee te ondernemen, moet op ons kunnen rekenen. Schepen die mensenlevens redden leg je niet aan de ketting. Die haal je veilig de haven binnen en je laat ze vrij uitvaren om door te gaan met hun werk', betoogt het raadslid in de krant.

Aquarius en Lifeline

Ze doelt in haar stuk op reddingsschepen als Aquarius en Lifeline. De Aquarius dreef dagenlang rond op zee, omdat het schip in Italië en Malta werd geweigerd. Aan boord 141 vluchtelingen. Italië wees naar Groot-Brittannië omdat het reddingsschip onder de vlag van Gibraltar voer. Dinsdag besloot Malta toch dat het schip daar mocht aanmeren.

Nederlandse vlag

In juni werd het schip Lifeline met 224 mensen aan boord geweigerd door Malta en Italië. Dat schip voer toen onder Nederlandse vlag. 'Staatssecretaris Harbers liet weten dat het schip wat Nederland betreft aan de ketting moest worden gelegd. En zo verhindert de Nederlandse overheid het reddingswerk. De raadsfractie van GroenLinks Amsterdam staat voor een andere koers', schrijft De Fockert.

Welkom in Amsterdam

Als EU-landen de reddingsschepen weigeren, dan zijn deze schepen welkom in de haven van Amsterdam, betoogt het raadslid van de grootste partij van de stad. 'Ook als de Nederlandse overheid of de EU ze willen weigeren.' Volgens Tirza de Fockert werken steden als Barcelona, Madrid, Grenoble en Lissabon al 'op eigen houtje' aan een humanere vluchtelingenopvang. Ze verenigen zich in het netwerk 'Fearless Cities'.

Als het aan het GroenLinks-raadslid ligt wordt het volgende reddingsschip dat vluchtelingen van de Middellandse Zee haalt in Amsterdam uitgenodigd.