'Amsterdamse onderwereld zet 250.000 euro op hoofd Danny M.'

Criminelen zouden een flink geldbedrag hebben gezet op het hoofd van Danny M., de man die ook wel bekendstond als de 'telefoonleverancier van de onderwereld'.

Het bedrijf van M., Ennetcom, verkocht jarenlang versleutelde Blackberry's. Deze telefoons waren razend populair onder criminelen, omdat onderling berichtverkeer niet te lezen was voor de politie. Totdat de rechter in 2016 de servers van Ennetcom in Canada in beslag liet nemen en het ene na het andere beschermde gesprek gebruikt kon worden in onderzoeken naar (Amsterdamse) liquidatiezaken.



Donderdag werd bekend dat M. halsoverkop zijn woning in Nijmegen moest verlaten, omdat criminelen een aanslag op zijn leven zouden willen plegen. Volgens De Gelderlander zou er zelfs een bedrag van 250.000 euro zijn uitgeloofd voor de liquidatie van M. De dreiging zou volgens de krant 'afkomstig zijn uit de Amsterdamse misdaadwereld.'