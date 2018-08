Justin Kluivert opgenomen in selectie AS Roma bij start competitie

Oud-Ajacied Justin Kluivert is opgenomen in de selectie van zijn nieuwe werkgever AS Roma. Roma opent morgen het seizoen met een competitiewedstrijd tegen Torino.

De eerste selectie van trainer Eusebio Di Francesco bestaat uit maar liefst 24 man. Ook Nederlanders Rick Karsdorp en Kevin Strootman reizen met de ploeg af naar het Italiaanse Turijn.

Mino Raiola

Kluivert tekende bij Roma een contract voor vijf jaar, dat gebeurde na een roerige periode bij Ajax. Kluivert en zijn zaakwaarnemer Mino Raiola lagen overhoop met het bestuur van de club. Onderhandelingen over een nieuw contract voor Kluivert verliepen zeer moeizaam.

Edwin van der Sar vertelde in een interview dat Raiola Kluivert naar de uitgang duwde. Dat bleek uiteindelijk ook het geval. Op 12 juni postte Kluivert een foto van zichzelf met een Roma-sjaaltje in zijn handen. Met de transfer naar de club uit de Italiaanse hoofdstad zou 17,25 miljoen euro gemoeid zijn.