Apple onderzoekt iPad-incident in Apple Store Leidseplein

Apple gaat onderzoek doen naar het incident van twee dagen geleden in de Apple Store op het Leidseplein. Meerdere mensen raakten onwel door een damp of een irriterend stofje uit de iPad.

Dat meldt de techgigant aan Tweakers. De Apple Store werd zondag ontruimd na het incident. Drie mensen - naar verluidt medewerkers - werden nagekeken door ambulancepersoneel. Niemand raakte gewond.

Geen explosie

Meerdere bronnen spraken van een ipad-explosie, maar volgens de brandweer was daar geen sprake van. Waarschijnlijk was een lekkende accupack de oorzaak van irritatie in de luchtwegen.

Volgens Tweakers komen incidenten met lithium-ionaccu's in iPads vaker voor. Zo raakte in januari een medewerker van een Apple Store in Zurich gewond bij een vergelijkbaar incident.