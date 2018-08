Willem krijgt dagelijks bezoek van twaalf ooievaars in Geuzenveld: 'Het zijn hele trouwe dieren'

Op een grasveld in Geuzenveld zijn dagelijks maar liefst twaalf ooievaars te bekijken. Ze worden daar gevoederd door buurtbewoner Willem Bos. Sinds er een ooievaar op zijn dak is komen wonen, is hij helemaal weg van de beesten. 'Ik geniet elke keer weer als ze er zijn.'

Manke Nelis

Zes jaar geleden begon Willems speciale band met de dieren door de komst van ooievaar 'Manke Nelis'. De vogel kwam uit het niets op het dak van Willem zitten, nadat hij zijn nest in het Vondelpark beu was.

'Sindsdien ben ik bevriend met hem geraakt. Na een tijdje kwamen zijn vrouw en jongen ook steeds mee. Daardoor werd het hier nog gezelliger.'

Kuikentjes en kattenvoer

Inmiddels is de groep uitgebreid naar twaalf ooievaars. 'Op de een of andere manier is een andere ooievaarsfamilie ook met Manke Nelis in aanraking gekomen. Zij komen nu ook langs om iets lekkers te eten.'

Dat lekkers, bestaande uit dode kuikentjes en kattenvoer, koopt Willem allemaal zelf. 'Tja, dat risico heb ik genomen. En ik ga dit niet opgeven, want ik ben er nou eenmaal aan begonnen', vertelt hij. 'Ik heb liever dat die beesten het goed hebben. Ik drink wel een biertje minder in de kroeg.'

Een bijzonder gezicht

Dagelijks trekken de ooievaars veel bekijks. Een fietser stopt zelfs even om een foto te maken. 'Ik heb nog nooit zoveel ooievaars bij elkaar gezien. Dit is wel heel bijzonder.'

Ook voor Willem zijn de dieren nog steeds een bijzondere verschijning, ook al geeft hij ze al zes jaar te eten. 'Ik vind het zulke mooie en sierlijke vogels. Het zijn ook hele trouwe dieren. Ze verlaten hun vrouw nooit en aangezien Nelis al zes jaar langskomt verwacht ik niet dat hij nog weggaat.'