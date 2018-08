Politie vindt verborgen vuurwapen in parkeergarage na verkeersruzie

De politie heeft gisteravond een 22-jarige Amsterdammer aangehouden op verdenking van vuurwapenbezit. Het vuurwapen was verstopt in een parkeergarage aan de Borneolaan in het Oostenlijk Havengebied.

De politie kreeg rond 18.15 uur een melding van een verkeersruzie met een voetganger op de Oostenlijke Handelskade. Getuigen zagen dat een man met een pistool in zijn broeksband vervolgens in een auto was gestapt.

Agenten troffen de auto en de bestuurder op basis van een opgegeven signalement aan in de parkeergarage aan de Borneolaan. De bestuurder ging er bij het zien van de politie te voet vandoor, maar kon na een korte achtervolging worden aangehouden.

Hoewel bij fouillering geen vuurwapen werd aangetroffen, troffen agenten in de garage wel een verborgen vuurwapen aan. Dat wapen is in beslag genomen.