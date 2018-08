Treinsystemen weer uitgevallen rond Amsterdam: storing blijft aanhouden

Net nadat de treinsystemen rondom Amsterdam weer waren opgestart, heeft er zich rond 20:30 uur opnieuw een storing voorgedaan bij ProRail. Hierdoor kan het treinverkeer voorlopig nog steeds niet rijden.

De storing begon in de avondspits en ontstond in de besturingssystemen van het treinverkeer. Met man en macht werd er bij ProRail gewerkt aan een oplossing. Rond 20:00 uur leek die gevonden te zijn, maar enige tijd later vielen de systemen wederom uit.

Door de storing kunnen er geen treinen rijden van en naar Amsterdam, Schiphol en stations in de wijde omgeving. De NS adviseert reizigers zo mogelijk om de treinreis in de regio Amsterdam uit te stellen of een alternatief te vinden.

Hoe lang de nieuwe storing gaat duren, weet ProRail niet. Duidelijk is dat de gevolgen wel de rest van de avond zullen aanhouden.