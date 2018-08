Ajax in gesprek met Ziyech na sluiting transfermarkt

Trainer Erik ten Hag heeft bevestigd dat er gesprekken met Hakim Ziyech zullen volgen als hij deze week niet vertrekt naar een andere club. Of Ziyech er dan op vooruit gaat liet de coach in het midden.

Ten Hag benadrukte tijdens de persconferentie in Kiev dat Ziyech vrij is om te vertrekken bij een goed bod. Ook liet hij weten dat de vleugelspeler het wel naar zijn zin heeft bij Ajax. Ziyech heeft nu een contract tot de zomer van 2021.

AS Roma leek eerder al klaar te staan om de transfer met de middenvelder rond te maken. De Italiaanse club had een contract van vijf jaar voor hem klaarliggen. Dat ging uiteindelijk niet door omdat AS Roma liet weten genoeg spelers te hebben voor zijn positie.

