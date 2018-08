Erik ten Hag hint in Kiev naar terugkeer David Neres

Ajax werkte vanavond in het stadion van Dinamo Kiev de laatste training af voor de cruciale wedstrijd in de Champions League. De ploeg van Erik ten Hag verdedigt in Oekraïne een voorsprong van 3-1. De inzet is een plek op het kampioenenbal.

En de ploeg oogt ontspannen tijdens de oefensessie in het NSK Olimpiejsky. David Neres lijkt op tijd klaar te zijn voor de confrontatie. 'Misschien kun je hem wel beter laten starten, dan heb je tenminste nog wissels over mocht het niet goed gaan', opperde trainer Erik ten Hag vanmiddag.

Na vier afwezigheid op het grootste Europese toernooi wordt het hoog tijd voor een nieuwe deelname en de daarbij horende 15 miljoen euro. Er wordt morgen in Kiev afgetrapt om negen uur.