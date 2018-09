De Jong debuteert met assist bij afscheidswedstrijd Wesley Sneijder

Nederland - Peru stond natuurlijk in het teken van het afscheid van recordinternational Wesley Sneijder maar tussen neus en lippen door debuteerde Frenkie de Jong. En hij deed meteen van zich spreken.

Lange tijd keek Nederland in de Johan Cruijff Arena tegen 0-1 achterstand aan. In de eerste helft wist het geen vuist te maken te maken de Zuid-Amerikanen. Na rust kwam dus onder meer Frenkie de Jong in het veld.

Vlak voordat de klok op 60 minuten sprong, het afgesproken moment om Sneijder een publiekswissel te gunnen, vond De Jong met een splijtende pass Memphis Depay. De spits rondde beheerst af en zorgde daarmee voor iets passender afscheidscadeau dan alleen die priemende achterstand.

Depay zorgde daarna ook nog voor winnende treffer waarmee de avond een alsnog een vrolijke afloop kende.