Duitse oorlogshelmen en antisemitische liederen: bewoners Keizersgracht klaar met herendispuut

Op een deel van de Keizersgracht zijn bewoners helemaal klaar met het herendispuut Atomos. De studenten van het dispuut zouden voor veel overlast zorgen en in gesprek gaan zou niet lukken. 'Ik was er helemaal klaar mee. Ik heb aangifte gedaan', zegt een van de omwonenden.

Volgens die bewoner was de druppel die de emmer deed overlopen een lied dat de heren op de gracht zongen. 'Vieze vuile kankerjood' zouden de studenten onlangs op de melodie van 'Pipi Langkous' hebben gezongen, schrijft Folia. De bewoner van de Keizersgracht die anoniem wil blijven deed aangifte. Volgens haar zou haar moeder hebben geprobeerd het gesprek aan te gaan met leden van Atomos, maar kreeg ze een grote bek.

Duitse legerhelmen

Ook andere bewoners hebben veel last van het dispuutshuis op nummer 724. Volgens hen zorgen de leden voor 'structureel en schokkende' overlast. Dit zou het ergst zijn tijdens de kennismakingstijd (KMT). Er zou 'wekenlang' met oude jeeps door de straat worden gereden met Duitse legerhelmen op. Daarbij zouden ze ook antisemitische liederen zingen, rookbommen gooien en harde muziek draaien.

'Arrogant en natnekkerig'

Keizersgrachtbewoners omschrijven de leden tegen het universiteitsmedium als 'arrogant' en 'natnekkerig'. Gesprekken blijken vaak onmogelijk met de leden. Een enkeling lukt het soms toch. 'We overleggen regelmatig en dat werkt. We wonen hier nu eenmaal - zij leveren iets in, ik lever iets in', zegt Herman Bunjes, die zelf corsplid was in Utrecht. Hij woont ruim dertig jaar naast het dispuut.

Amsterdams Studenten Corps

Atomos is een herendispuut van het Amsterdamsch Studenten Corps en de Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (ASC/AVSV). De vereniging zegt de grootste van Nederland te zijn met ruim 2700 leden. De UvA ondersteunt ASC/AVSV jaarlijks met 12.000 euro.

ASC kon niet worden bereikt voor een reactie.