Deze drie mannen worden verdacht van zware mishandeling dragqueen Monique

De politie heeft bewakingsbeelden vrijgegeven van drie mannen die ervan worden verdacht dragqueen Monique de la Fressange te hebben mishandeld. Ze werd beledigd, bedreigd en kreeg een kopstoot.

De mishandeling gebeurde op de taxistandplaats van de Prins Hendrikkade. De la Fressange wilde na haar werk een taxi pakken en raakte verstrikt in een woordenwisseling die leidde tot de mishandeling. Na de toetakeling werd ze uitgelachen door de verdachten en achtergelaten met haar verwondingen.

Lees ook: Dragqueen door drie mannen in elkaar geslagen

Omdat De la Fressange in volledige dragkleding was, gingen zij en een vriendin ervan uit dat de mishandeling als reactie op haar uiterlijk was. 'Natuurlijk vallen we op, we zijn een easy target, maar dat maakt het niet goed om aan ons te zitten', aldus vriendin Mayday.

Discriminatie

De politie is nog aan het onderzoeken of het gaat om discriminatie. 'Dat het heeft plaatsgevonden is vreselijk. Maar als het ook nog heeft plaatsgevonden omdat ze een dragqueen is dan is dat helemaal vreselijk,' zo laat een politiewoordvoerder weten in het AT5-opsporingsprogramma Bureau 020.

Lees ook: Mishandelde dragqueen: 'Ze moesten lachen terwijl ik vocht voor mijn leven'

Herkent u de mannen van de bewakingsbeelden of heeft u meer informatie? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844.