Honderdduizenden kijkers voor stunt van 'Amsterdamse piraat' Adam

Een opvallende manoeuvre van de Amsterdamse 'piraat' Adam is een grote hit op videosite Dumpert.

Het filmpje, waarop te zien is hoe terwijl zijn boot onder een brug door vaart zélf over de brug klimt en precies op tijd weer in zijn boot springt om een bocht te maken, is inmiddels ruim tweehonderdduizend keer bekeken. En hoewel zijn actie niet zonder risico is, kunnen veel kijkers op Dumpert.nl zijn actie wel waarderen.



Ook de vrienden in de boot konden zijn actie wel waarderen, vertelt Adam aan AT5. 'De boot zat vol gezellige mensen en ik probeer er dan altijd iets bijzonders van te maken.' Over een brug klimmen is natuurlijk niet zonder risico, erkent Adam. 'Maar aan boord kennen ze me langer dan vandaag, dus schrikken deden ze niet.'



De boot is, niet alleen door het voorkomen van Adam, een opvallende verschijning in de Amsterdamse grachten. De twee grote drijvers zorgen er voor dat de boot hoog op het water ligt en ook de drie bankstellen vallen nog al op. 'Ik krijg vaak hele leuke reacties als ik voorbij vaar', stelt Adam. 'En dat is leuk. Dit is een zelfgemaakt schip waar ik met heel veel passie aan heb gewerkt. Dan is het leuk om positieve geluiden te horen.'