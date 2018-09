Motorrijder (37) overleden bij ongeluk in Noord

Op de Verlengde Stellingweg in Noord is zaterdagavond rond 21.30 uur een 37-jarige motorrijder om het leven gekomen bij een zwaar ongeluk.

Volgens een getuige werd de man op de motor geschept door een auto, toen hij vanuit de richting van Zaandam de ring op wilde rijden. De man zou in de berm terechtgekomen zijn. Zijn motor vloog een eindje verderop in brand.

Hulpdiensten hebben de motorrijder langdurig gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Hij overleed ter plekke. De brandweer heeft de motor geblust.

De bestuurder van de auto is aangehouden en naar een politiebureau gebracht. De bestuurder heeft volgens de politie alcohol gebruikt, zijn rijbewijs is ingevorderd. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet bekend.