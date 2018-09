Zoveelste autobrand in Noord: Audi gestript en in brand gestoken

Een gestolen Audi A4 is vannacht volledig in vlammen opgegaan. Volgens getuigen is de auto eerst gestript door dieven en vervolgens in brand gestoken. Het is alweer autobrand nummer 23 in Noord dit jaar.

Dat gebeurde gisteravond laat. Een getuige laat weten dat de lichtinstallaties van de wagen - die geparkeerd strond aan de Wielewaalstraat - weg zijn genomen. Ook de eigenaar bevestigde dat feit. Hij had zijn auto nog maar eerder dit jaar geïmporteerd.

De auto is niet in beslag genomen en kan als verloren worden beschouwd. De wagen is weggesleept.

Beeld: Martin Damen