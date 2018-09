Prachtige start voor Ajax in de Champions League: 3-0

Ajax heeft de eerste wedstijd in de groepsfase van de Champions League gewonnen. In een kolkende Johan Cruijff Arena werd AEK Athene overtuigend met 3-0 verslagen. Man van de wedstrijd was verdediger Nico Tagliafico, hij maakte de eerste en laatste treffer.

Ajax had veruit het meeste balbezit in het eerste bedrijf, maar wist geen echte kansen te creëren. De ploeg van trainer Erik ten Hag wist maar niet door de Griekse muur te komen.

Eerste helft met weinig kansen

Een schot van Hakim Ziyech was het enige wapenfeit aan de kant van Ajax. AEK had een kansje om te scoren via een kopbal, maar de poging van de Grieken ging naast het doel van André Onana. Tegen het einde van de eerste helft was er nog een mogelijkheid voor Ezequiel Ponce, maar de Argentijn van AEK schoot naast.

Tagliafico en Van de Beek op stoom

Ajax begon furieus aan de tweede helft. Linksback Nicolás Tagliafico schoot na een minuut spelen de 1-0 binnen. De afgemeten voorzet was van David Neres. Tien minuten later kon Tagliafico zijn tweede al maken, maar zijn kopbal werd van dichtbij gepareerd door de doelman van AEK. Een klein kwartier voor tijd maakte Donny van de Beek op aangeven van Dusan Tadic de 2-0. De getergde middenvelder, die op de bank begon en inviel voor de geblesseerd geraakte Huntelaar, scoorde met een keiharde volley. Bij het juichen liet hij zijn onvrede wel een beetje zien, dat deed hij niet al te uitbundig en met de armen over elkaar.

Voorzet?

In de laatste minuut van de reguliere speeltijd wist Tagliafico toch zijn tweede te maken. De Argentijn schoot de bal vanuit een onmogelijke hoek fantastisch over de doelman van AEK: 3-0. Voor de camera van Veronica gaf hij later toe dat hij een voorzet wilde geven, het maakte de goal er niet minder mooi om. Kasper Dolberg viel een kwartiertje voor tijd in, hij maakte zijn eerste speelminuten na acht maanden blessureleed.

Koploper

Bayern Munchen speelde vanavond in Lissabon tegen Benfica. De Duitsers wonnen met 2-0. Door deze uitslag staat Ajax na ronde 1 eerste in de poule. Over twee weken speelt Ajax uit tegen Bayern.

Stand groep E:

1. Ajax 1-3 (3-0)

2. Bayern 1-3 (2-0)

3. Benfica 1-0 (0-2)

4. AEK 1-0 (0-3)