Toren van de Bijlmerbajes kan straks mogelijk voedsel leveren voor drieduizend mensen

De enige toren van de Bijlmerbajes die overeind blijft staan moet een 'groene toren' worden die bewoners van het toekomstige Bijlmer Kwartier mogelijk van voedsel kan voorzien.

De voormalige gevangenis gaat volgend jaar grotendeels tegen de vlakte om plaats te maken voor 1350 woningen. De drieduizend toekomstige bewoners van het nieuwe Bijlmer Kwarter zouden in de enige overgebleven toren straks kunnen genieten van een stadspark en zelf gekweekte groenten.



Voor de precieze invulling van de 'groene toren' werd een prijsvraag uitgeschreven. Deze Greenhouse Challenge is gewonnen door team GreenWurks, van de Universiteit Wageningen. In AT5's Bouw Woon Leef vertellen ze meer over hun plannen met de voormalige gevangenistoren.



'Ons project heet de Open Bajes', vertelt Margriet Oldenburg van GreenWurks. 'Buurtbewoners kunnen hier straks aandeelhouder worden en samen gezonde en duurzame levensstijlen testen.'



Met de prijs van 10.000 euro gaat GreenWurks het idee verder ontwikkelen. Of het ook echt idee ook echt gerealiseerd wordt in de toren, is nog niet gezegd. 'Maar het zal zeker als inspiratie dienen voor de groene ontwikkelingen in het Bijlmer Kwartier.'