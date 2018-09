Veel hulpdiensten uitgerukt voor wagen in water Nieuw-West

Een automobilist is vanavond met auto en al in het water langs de Blankenbergestraat in Nieuw Sloten gereden. Brandweerduikers, politie en ambulance kwamen ter plaatse voor assistentie.

Volgens getuigen kon de man op eigen kracht het voertuig verlaten. Naast een nat pak leek hij ongedeerd. Wel wordt de man getest op alcoholgebruik. Ook is het mogelijk dat de bestuurder te hard reed, maar dat moet onderzoek uitwijzen.

Het ongeval lijkt eenzijdig te zijn geweest. De politie doet onderzoek.