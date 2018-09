Schoolgebouw Derkinderenstraat aangewezen voor 24-uursopvang uitgeprocedeerde asielzoekers

De gemeente lijkt een plek te hebben gevonden voor de 24-uursopvang van de groep van ongeveer 150 uitgeprocedeerde asielzoekers. Het voormalig gebouw van het Comenius Lyceum in de Derkinderenstraat is aangewezen als locatie.

In het gebouw huist momenteel broedplaats Lola Luid. Een plek waar onder meer ondernemers en kunstenaar ruimtes huren, ook wordt er een restaurant gerund. Een woordvoerder van de gemeente zegt geen commentaar te kunnen geven maar de anti-krakers van Lola Luid hebben per brief te horen gekregen dat hun contract wordt opgezegd.

Het is overigens nog niet duidelijk of alle huurders vervolgens plaats moeten maken, er wordt nog nagedacht over een vorm waarbij het pand gedeeld zal worden met de asielzoekers. De ongedocumenteerden zitten nu nog in het voormalige gevangenisgebouw aan de Havenstraat. Daar zouden ze in eerste instantie tot 1 september blijven maar hun verblijf werd met een maand verlengd omdat er nog geen geschikte permanente locatie was gevonden.



Lola Luid laat aan zijn contractanten weten dat de gemeente heeft toegezegd dat ze blijven bestaan. Maar een deel lijkt dus te moeten verkassen, naar een nieuwe locatie voor hen zal nog worden gezocht.

Hoe reageert Den Haag?

Een openingsdatum is er dus nog niet maar met de 24-uursopvang gaat er een belangrijke wens van GroenLinks in vervulling. Wethouder Groot Wassink, toen nog fractievoorzitter van GroenLinks, heeft zich altijd sterk voor de doorlopende opvang voor ongedocumenteerden in de stad gemaakt.

Hij heeft daarbij nooit kunnen rekenen op steun vanuit Den Haag. Verantwoordelijk staatssecretaris Harbers liet al eens weten weinig te zien in de plannen: 'Het geeft geen perspectief aan die mensen. Als je langdurig in de opvang zit, wordt je verblijf daar niet legaler van.'