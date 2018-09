Hoe overleef je de gure Dam tot Damloop? Hardloop-goeroe biedt verlichting

He, wat jammer. Net maandenlang getraind voor de Dam tot Damloop, wordt het ineens guur rotweer. Geen enkel probleem, wij zochten hardloopgoeroe Klaas Boomsma op voor de broodnodige tips. Want een beetje regen, dat houdt ons toch niet tegen.

Want met regen, wind en een magere vijftien graden kan er prima gerend worden. 'Je kan het ook positief bekijken. Je kan dit (regen, guurheid - red.) beter hebben dan extreme warmte, zoals vorig jaar', vertelt Boomsma.

Lees ook: Hittepil tijdens de Dam tot Damloop: 'Dit kan levens redden'

De herfst begint zondag officieel en dat zullen de lopers zeker gaan merken. Een stormdepressie boven de Britse Eilanden komt onze kant op, zo meldt Weeronline. Als de depressie Nederland ten noorden passeert, zal deze voor een windveld gaan zorgen. Dan gaat het in de kustgebieden, waar de loop gehouden wordt, zwaar stormen.

Het voordeel van hardlopen is echter dat je snel warm wordt. Maar het gevaar zit erin om na het lopen warm te blijven. 'Neem een trui mee, iets wat je kunt weggooien. En een vuilniszak! Knip daar drie gaten in en klaar ben je.' Dat functioneert dan als een soort geïmproviseerd regenjack. Die gooi je na de loop gewoon weg, zodat je lekker warm blijft, aldus Boomsma.

Weerbeeld

De organisatie zegt het weer goed in de gaten te houden. Het advies aan deelnemers is om goed voorbereid te zijn. Mocht het weerbeeld veranderen en het gevolgen hebben voor het evenement dan wordt dat via de website van de Dam tot Damloop gecommuniceerd.

Lees ook: Rob geleidt blinde hardloopster Nijash bij Dam tot Damloop

Tot slot vindt Boomsma dat men gewoon moet genieten. 'Kijk om je heen. Geniet. Er gebeurt heel veel langs de kant.'