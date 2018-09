Sharon Dijksma raakt veel kilo's kwijt: 'Ik heb meer energie'

Een maag-darmoperatie en een strak sportregime. Wethouder Sharon Dijksma verloor zo veel kilo's. 'Nu gaat het stukken beter met me, ik heb meer energie en ik ben gezonder.'

Dat zegt de wethouder in een interview met De Telegraaf. Hoeveel kilo's Dijksma de afgelopen maanden is afgevallen, wil ze niet prijsgeven. Wel zegt ze dat haar overgewicht een medische oorzaak had. 'Pas tijdens de zwangerschap van mijn jongste werd geconstateerd dat mijn schildklier niet functioneert.'

Impact

Het had een grote impact op haar lijf en ze is lang in de weer geweest met medicijnen, zo geeft ze aan. 'Na jaren aanmodderen kwam de conclusie dat die niet goed werkten.' Ze zegt dat vooral het gezond zijn belangrijk voor haar is. 'Als moeder van twee kinderen wil ik nog wel een tijdje mee.'

Dijksma gaat in het interview in hoe het voor haar kinderen om van Enschede naar Amsterdam te verhuizen voor haar wethouderspost. 'Enschede is natuurlijk leuk om op te groeien. Groen en ruim, met een sterke sociale binding. Maar Amsterdam is cool.'

Flexibel

Ze heeft een woning gevonden op IJburg. 'Fantastisch, een tram die om de paar minuten naar het centrum gaat! Kinderen zijn flexibel, die zien de voordelen van het leven in de grote stad.' Wel ziet ze gevaren. 'Mijn grootste zorg is daar de grenzen van aan te geven.'