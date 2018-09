GroenLinks: 24-uursopvang belangrijker dan broedplaats voor kunstenaars

GroenLinks is blij dat er een locatie is gevonden voor de 24-uursopvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. De opvang komt in broedplaats Lola Luid aan de Derkinderenstraat.

AT5 ontving gisteravond via via een brief van het bestuur van Lola Luid aan de gebruikers van de broedplaats. Daarin staat dat er straks 150 uitgeprocedeerde asielzoekers in het pand worden opgevangen. Er wordt nog onderhandeld over de precieze invulling.

Niet normaal

'We kunnen zo niet langer doorgaan', stelt GroenLinks-raadslid Zeeger Ernsting. 'Al jarenlang is de We Are Here-groep van kraakpand naar kraakpand aan het trekken en dat legt gewoon een zwaar beslag op mensen. Eigenlijk is dat gewoon niet normaal en daar willen we ons niet bij neerleggen.'

GroenLinks is, net als de andere politieke partijen in de stad, nog niet op de hoogte gebracht door het stadsbestuur. Dat komt waarschijnlijk omdat het plan nog niet concreet is. Zo zou wethouder Rutger Groot Wassink volgens de brief aanstaande woensdag nog langsgaan bij Lola Luid.

Opvang Havenstraat sluit

Uitgeprocedeerde asielzoekers kunnen nu tussen 16.00 uur en 9.00 uur terecht in de nachtopvang in de Havenstraat. Deze opvang sluit per 1 november omdat er een internationale school in de voormalige gevangenis moet komen.

'De tijd dringt, dus ik ben blij te merken dat er vooruitgang is', reageert Ernsting. 'Maar we weten nog niks. Ik hoor nu graag van het college wat de precieze plannen zijn.'

Belang zwaarder

Lola Luid verwacht wel te blijven bestaan, maar zal in ieder geval ruimte moeten inleveren. 'We willen gewoon echt een oplossing zoeken voor de uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat belang wegen wij dan zwaarder dan de broedplaatsen op dat moment op die plek', zegt Ernsting.

Ernsting hoopt dat Lola Luid er uit komt met de gemeente. 'Het zou natuurlijk fantastisch zijn als er een combinatie-oplossing zou worden gevonden. Waarbij een paar mensen van Lola Luid kunnen blijven en de mensen om wie het hier gaat, en dat daar ook contacten ontstaan.'