Lopers moeten zich voorbereiden op natte en koude Dam tot Damloop

Het wordt vandaag de koudste dag sinds 1 mei en dat precies op de dag dat tienduizenden hardloopfanaten de Dam tot Damloop gaan rennen.

En of de kou nog niet erg genoeg is, gaat het ook nog eens een groot deel van de dag aanhoudend regenen. De eerste spetters worden al aan het eind van de ochtend verwacht, daarna wordt het voorlopig niet meer droog, meldt Weeronline.nl.

Droge kleding

De organisatie van de hardloopwedstrijd over 10 Engelse mijlen, heeft lopers al gevraagd om in ieder geval droog te blijven in de startvakken. Aangeraden wordt om een vuilniszak of poncho te dragen. Na de finish moeten de sporters zo snel mogelijk droge kleding aantrekken om niet onderkoeld te raken.

De eerste lopers gaan om 10.19 uur van start op de Prins Hendikkade, 10 mijl verder eindigen de laatste lopers rond 17.00 uur in Zaandam.