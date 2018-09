Compilatie: Damloop verloopt nat, koud maar rustig

De 34ste editie is ondanks het kletsnatte weer zeer rustig verlopen. Dat meldt organisator Cees Pronk. 'Er zijn weinig meldingen van medische klachten.'

'Het weer was bar en boos. Maar ik heb zelden zo weinig calamiteiten meegemaakt tijdens ons evenement", zegt Pronk. 'Het regende pijpenstelen en dat is voor de renners zeer vervelend. Maar voor de vrijwilligers nog erger. Mijn diepe respect gaat uit naar iedereen die de hele dag in de regen hebben gestaan.'



Al met al kijkt Pronk tevreden terug op het evenement. 'We begonnen gisteren met een geweldige Damloop by Night. Dat het vandaag dan zulk slecht weer is, wil je liever niet. Maar het is niet anders', besluit de organisatie.



AT5 deed de hele dag live verslag van de Dam tot Damloop. Kijk hieronder naar de hoogtepunten van de dag: