Wat Donny van de Beek vanavond doet? 'Balen'

Ajax is zondagmiddag na een kansloze 3-0 nederlaag op PSV teruggereisd naar Amsterdam. Ook middenvelder Donny van de Beek kon met een invalbeurt geen potten breken.

'Slappe hap is denk ik een goed omschrijving voor hoe we speelden', stelt Van de Beek. 'Je zag het fout gaan, we gaven die goals zo weg.'



Hoe het kan dat Ajax zó te kijk werd gezet in Eindhoven is ook voor Van de Beek een raadsel. Tot deze middag was de ploeg ongeslagen in de competitie en ook Europees draaide Ajax uitstekend. 'Je zou zeggen dat we na vorig seizoen' (toen Ajax ook met 3-0 onderuitging red.) 'iets geleerd hebben. Maar we hebben zeer terecht verloren vandaag.'



Pech was het zeker niet, vervolgt de middenvelder. 'Hoe pijnlijk het ook is, PSV was gewoon veel scherper. Ze pakten alle tweede ballen en wonnen alle duels. Dat was gewoon slecht bij ons. Op basis van vandaag kun je niet echt ergens op voortborduren. De rest van de avond is het balen. Net als alle Ajacieden.'