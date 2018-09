Woningcorporaties blij met plan voor verhoging huren: 'Kijk naar wat iemand verdient'

De Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) staat achter het voorstel van de regeringspartijen om de huren van scheefwoners te verhogen.

'We vinden het een heel interessant voorstel. Het is ook iets waar wij als corporaties voor hebben gepleit: Ga nou meer kijken naar wat iemand verdient bij het bepalen van de huurprijs', zegt Egbert de Vries, directeur van de AFWC. 'Want je hebt mensen die betalen relatief weinig voor een huurwoning en je hebt mensen die te veel betalen.'

Verhoging tot 710 euro

Het plan van de regeringspartijen CDA, VVD, D66 en ChristenUnie is om huishoudens met een inkomen van 41.000 euro of meer die in een sociale huurwoning wonen op te zadelen met een huurverhoging. De huur zou dan in één keer omhoog kunnen gaan naar een maximum van 710 euro, de maximale huur van een sociale huurwoning. In Amsterdam gaat het om 22.500 huishoudens die meer dan 41.000 euro verdienen en een sociale huurwoning van onder de 710 euro bewonen.

Stroeve woningmarkt

En dit heeft gevolgen voor de toch al stroeve woningmarkt in de stad. 'Mensen die de volgende stap in hun wooncarrière hadden kunnen maken naar een koopwoning of duurdere huurwoning, die maken hem niet. En die woning komt dan niet beschikbaar voor mensen die heel erg op zoek zijn naar een woning', zegt De Vries.

Huur verlagen

Het idee uit Den Haag heeft ook betrekking op mensen met een lager inkomen die juist te veel betalen. 'Soms gun je het mensen dat ze wat minder huur betalen omdat ze een jaar geen inkomen hebben bijvoorbeeld. Maar dat kan niet omdat de regels van de huurprijs zo vast zijn.'

Voor wethouder Laurens Ivens gaat het ook vooral om die verlaging die makkelijker zou moeten worden. 'Mensen die minder zijn gaan verdienen krijgen dan ook een huurverlaging. Dat vind ik interessant, want huurverlagingen is wat we nodig hebben in de stad', zegt Ivens.

Geen grote effecten

De wethouder denkt ook niet dat Amsterdammers met een 'te hoog' inkomen snel hun sociale huurwoning zullen verlaten. 'Ik denk dat het geen grote effecten gaat hebben. Want als je in plaats van 600 euro 700 euro gaat betalen voor je woning, dan ga je er nog niet uit om het met iemand met een lager inkomen over te laten. Want vind maar eens wat anders van 700 euro.'