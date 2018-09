Voormalig president Obama bezoekt de stad vandaag

Vier jaar na zijn eerste bezoek is Barack Obama vandaag opnieuw in Amsterdam. Hij is hier voor het 'Forward Thinking Leadership' congres in AFAS live.

In 2014 was de toenmalig president een paar uur in de stad voordat hij naar een nucleaire top in Den Haag ging. Hij zette toen zijn helikopter op het Museumplein en bracht een bezoek aan het Rijksmuseum. 'A splendid location' noemde Obama het museum toen.

Of de voorganger van Donald Trump ook nu weer per helikopter de stad komt bezoeken is nog maar de vraag. Het is überhaupt onduidelijk of de Amsterdammer Obama te zien krijgt. De mensen die 1.000 euro over hadden voor een kaartje voor het congres krijgen in ieder geval een podiumgesprek met Obama voorgeschoteld.