Tientallen slachtoffertjes Robert M. vertonen zorgelijk seksueel gedrag

Tientallen kinderen die door Robert M. seksueel zijn misbruikt, vertonen zorgelijk seksueel gedrag. Dat blijkt uit een studie van arts-onderzoeker Thekla Vrolijk-Bosschaart.

Voorbeelden van de gedragsproblemen bij de kinderen zijn woede-, paniek- en angstaanvallen, incontinentie, slaapproblemen, verlatingsangst en seksueel gedrag. Enkele kinderen raken zelfs in paniek als iemand in de buurt van de billen of geslachtsdelen komt, meldt het NRC vanmorgen.

Een andere groep slachtoffertjes vertoonde uitdagend gedrag of deed seksuele handelingen na, zo blijkt uit het onderzoek.

Kinderdagverblijven

M. bekende in 2010 tientallen kinderen te hebben misbruikt in verschillende kinderdagverblijven in de stad. Het jongste slachtoffer was pas enkele weken oud. Nadat de zaak aan het licht kwam, opende het AMC een poli om onderzoek naar de gevolgen van het misbruik te doen en hulp te verlenen. In totaal besloten 125 ouders om mee te doen aan het wetenschappelijk onderzoek en de informatie over hun kind te delen met de onderzoeker.

Thekla Vrolijk-Bosschaart hoopt over twee weken te promoveren. De arts-onderzoeker adviseert om kinderen bij lichamelijk onderzoek voortaan te laten observeren door een gedragswetenschapper.

Robert M. zit momenteel nog een gevangenisstraf van 18 jaar en 11 maanden uit. Ook kreeg hij tbs opgelegd.