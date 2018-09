Ravage na dollemansrit door Westpoort

Een witte Audi A1 met meerdere inzittenden heeft vannacht een dollemansrit gemaakt in Amsterdam Westpoort. De wagen ramde rond middernacht een BMW, vervolgens een snorscooter en kwam uiteindelijk tot stilstand tegen nog eens twee geparkeerde voertuigen.

De ravage is groot. Zowel de Audi als de BMW zijn total loss geraakt door de rit. Ook zijn meerdere personen die last hadden van nek en rug ter plaatse nagekeken door het toegesnelde ambulancepersoneel.

Wat er precies is gebeurd, is nog onbekend. Volgens getuigen had de auto meerdere inzittenden, die lachgas gebruikten. De politie laat weten dat te onderzoeken en dat niet te kunnen bevestigen.