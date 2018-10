26ste herdenking van vliegramp staat in teken van 50 jaar Bijlmer

Nabestaanden en andere belangstellenden herdenken vanavond de Bijlmervliegramp, die 26 jaar geleden plaatsvond. De jaarlijkse ceremonie wordt gehouden bij het Groeiend Monument in Zuidoost.

De ceremonie is minder uitgebreid dan de jubileumherdenking van vorig jaar. Toch zijn de herdenkingsactiviteiten opnieuw bijzonder, ze staan dit jaar in het teken van 50 jaar Bijlmer. Een periode waarin de vliegramp natuurlijk diepe sporen heeft achtergelaten in het stadsdeel.

Lees ook: 25 jaar later: hoe kon de Bijlmerramp precies gebeuren?

Muzikale ode

De herdenkingsactiviteiten begonnen al op vrijdag 14 september. Deze dag werd er onder meer een muzikale ode gehouden. De ode werd opgedragen aan de Bijlmer en aan alle mensen die zich tijdens en na de ramp voor anderen hebben ingezet.

Lees ook: Bijlmerramp 25 jaar later: 'Allemaal gillen, dat blijft je maar bij'

Vanavond begint de ceremonie met een welkomstwoord. Daarna komen enkele sprekers aan bod, waaronder stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing. Om 18.35 uur wordt er een minuut stilte gehouden, gevolgd door het leggen van kransen en bloemen.

AT5 maakte meerdere documentaires over de Bijlmervliegramp.

Bijlmerramp 25 jaar later

25 jaar later: 'Je wilde wel, maar je kon niet helpen'