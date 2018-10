Woningnood voor studenten bereikt recordhoogte: 16.000 zoeken huis

Studenten die al weken op de bank van vrienden slapen, elke dag lange afstanden reizen of zelfs moeten stoppen met hun studie. Dat is het gevolg van een tekort aan bijna 16.000 studentenwoningen in Amsterdam. De gemeente heeft de ambitie om voor deze groep de aankomende vier jaar opnieuw 10.500 woningen bij te bouwen, maar de vraag is waar?

Het bijbouwen van zo veel woningen gaat een enorme opgave worden en daarom wordt er door de gemeente ook gekeken naar omliggende gemeenten als Amstelveen en Zaandam. Bij campus Uilenstede in Amstelveen is er plek om in ieder geval 2.500 woningen bij te bouwen, maar het Rijk houdt dat tegen.

Uilenstede is met ongeveer 3.500 bewoners de grootste studentencampus van Noord-Europa. Jan Peter Balkenende, Wouter Bos en zelfs wethouder Laurens Ivens (Wonen) hebben er gewoond. 'Het was heel leuk om er te wonen als student. Het is toch lekker om een eigen ruimte te hebben om te wonen en tussen andere studenten is ook wel gezellig', vertelt Ivens.

Geen extra studentenwoningen

Ivens gunt dat andere studenten ook, alleen mag de campus niet meer groeien. Al jaren probeert de gemeente Amstelveen om in de kantorenwijk Kronenburg extra studentenwoningen bij te bouwen. Een ideale plek zou je denken omdat meer dan de helft van de kantoren leeg staat en het andere deel al gesloopt is.

Het ministerie verwees eerder de bouwplannen naar de prullenbak omdat de woningen pal onder een aanvliegroute van Schiphol komen te liggen. Dat zou niet veilig zijn en slecht voor de gezondheid. Zo zouden jongeren er gehoorschade aan over kunnen houden. Uit onderzoek van de GGD blijkt dat het 'zeer onwaarschijnlijk' is dat de studenten nadelige gezondheidseffecten ondervinden van de laag overvliegende toestellen.

Wel hotels

Daarnaast is het opvallend dat op dezelfde plek wel hotels mochten komen waar elke nacht honderden mensen slapen in leegstaande kantoren. 'Ik kan het ook niet uitleggen waarom er in dat gebouw geen mensen mogen wonen', zegt wethouder Ivens. Hij sluit zich nu aan bij de strijd van Amstelveen om het plan toch door te voeren om zo aan de vraag te voldoen.

ASVA Studentenunie

Amsterdam kende in 2014 nog een tekort aan 10.500 studentenwoningen, dat in 2016 groeide naar 12.000. Het is inmiddels opgelopen naar 16.000 woningen. De nood was nog nooit zo hoog, merkt ook de Algemene Studenten Vereniging Amsterdam (ASVA).

'Dat betekent dat er dus heel veel studenten zijn die elke dag meerdere uren moeten reizen, nog bij hun ouders wonen terwijl ze eigenlijk zelfstandig willen wonen of er zijn bijvoorbeeld ook veel internationale studenten die nu op de bank slapen bij vrienden of teruggaan naar hun eigen land omdat ze hier niet meer kunnen studeren op deze manier', vertelt Alba van Vliet, voorzitter van ASVA Studentenunie.