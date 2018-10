Dode in woning Amstelveen na melding steekpartij

In een flatwoning aan de Doctor Plesmansingel in Amstelveen is vanmiddag een lichaam gevonden. De politie trof de overleden persoon aan na een melding van een steekpartij.

Volgens een getuige schreeuwde een omstander: 'Allemaal bloed, allemaal bloed!'

De poiltie kreeg de melding rond 14.45 uur. Meerdere ambulances en een traumateam kwamen ter plaatse. De politie laat weten dat er onderzoek wordt gedaan naar de doodsoorzaak.