Onderzoek moet uitwijzen of Ziyech mee kan met nationale ploeg

Ajax hoopt vandaag meer duidelijkheid te krijgen over de blessure van Hakim Ziyech. De vleugelaanvaller viel gisteren uit in de wedstrijd tegen AZ.

In de laatste minuten van de met 5-0 gewonnen wedstrijd ging Ziyech naar het gras. Na een actie en een schot tegen de paal greep hij direct naar zijn hamstring. Ajax eindigde de wedstrijd daardoor met tien man.

Kan Ziyech mee met Marokko?

Normaal gesproken vertrekt Ziyech vanavond richting Marokko om zich aan te sluiten bij de nationale ploeg. Marokko heeft deze week een dubbele ontmoeting op het programma staan met de Comoren. Het gaat om wedstrijden in de kwalificatie voor de Afrika Cup. Het is volgens Ajax nog de vraag of Ziyech überhaupt kan afreizen naar Afrika.

De volgende wedstrijd van Ajax is pas weer op 20 oktober. Ajax speelt dan uit tegen sc Heerenveen. Daarna volgen belangrijke wedstrijden tegen Benfica en Feyenoord.