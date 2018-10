Zwaargewonde (24) bij steekpartij in De Pijp

Bij een steekpartij in een pand aan de Van Ostadestraat in De Pijp is een 24-jarige man zwaargewond geraakt. Het incident gebeurde rond 15.15 uur.

Het gaat om een pand waar Casa Migrante in is gevestigd, een maatschappelijke organisatie voor Spaanstalige immigranten. Volgens een omstander gebeurde de steekpartij na een woordenwisseling.

In verband met de steekpartij is de politie op zoek naar een Spaans sprekende man met zwart krullend haar. Hij is rond de 25 jaar oud. Hij draagt een zwarte sportbroek en een zwarte jas. Op de bovenzijde van een van zijn handen heeft hij een opvallende tattoo.

Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar een ziekenhuis.