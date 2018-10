Politieauto knalt op boom in Osdorp bij achtervolging vanuit Haarlem

Een politieauto is vanavond in Osdorp tegen een boom aangereden tijdens een achtervolging. Ondanks de aanrijding konden andere toegesnelde agenten een verdachte aanhouden.

Verschillende politieauto's zaten vanuit Haarlem achter een verdachte aan na een diefstal. Bij het Botteskerkpark in Osdorp reed een van de politieauto's tegen een boom. 'De politieauto slipte door de verse aarde die pas is geploegd in het park', meldt een getuige.

Een van de agenten uit de gecrashte auto wordt nagekeken door ambulancepersoneel. De verdachte kon door andere agenten worden klemgereden. Bij de achtervolging is ook de politiehelikopter ingezet.