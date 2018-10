Staatsliedenbuurt-zaak loopt uit de hand, verdachte Anouar zaal uit gestuurd

De spanning was al om te snijden, maar vanmiddag is de bom ook echt gebarsten in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Benaouf A., getuige in het roemruchte proces rondom de dubbele liquidatie in de Staatsliedenbuurt, kreeg het in de rechtszaal aan de stok met de man die hem zou hebben beschoten: Anouar B.

Omdat het gescheld over en weer niet stopte, besloot het gerechtshof de zaak korte tijd stil te leggen.

Benaouf werd ondervraagd door Inez Weski, de advocaat van Anouar B., die in 2015 tot levenslang werd veroordeeld voor zijn rol bij de wild west schietpartij in West. Benaouf was het eigenlijke doelwit, maar wist te ontkomen. Hij is een belangrijke getuige in het hoger beroep.

Roze lingerie

Weski vraagt Benaouf of hij zich kan herinneren welke kleding Anouar droeg toen hij hem zou hebben gezien in een shisha lounge:

Weski: Weet u nog welke kleding hij droeg?

Benaouf: Ik denk lingerie.

Weski: Welke kleur?

Benaouf: Ik denk roze.

De voorzitter van het gerechtshof onderbreekt en zegt: 'Het hof begrijpt een vorm van humor'. Advocaat Weski antwoordt daarop: 'Oh, oke. Nou, dan zullen we allemaal hardop lachen.'

Weski vervolgt haar vragenvuur, maar dan vliegt de vlam in de pan. Als Benaouf antwoordt dat hij zich iets nog 'goed kan herinneren', flipt Anouar:

Anouar: Ik kan je zus goed herinneren.

Benaouf: En ik jouw moeder.

De twee mannen staan op en de verwensingen vliegen over en weer. Er wordt flink gescholden en verwezen naar elkaars familie. Na een korte onderbreking komen alleen Benaouf A. en Adil A. (de andere verdachte) terug de zaal in. Het hof heeft Anouar B. terug naar de gevangenis gestuurd. 'Als mensen zich niet aan de regels houden, worden er maatregelen getroffen.'