Buurtbewoner over schietpartij Zuidoost: 'Man werd in zijn buik geschoten'

Buurtbewoners van de Dolingadreef zijn geschrokken van de schietpartij waarbij vanmiddag op klaarlichte dag een man om het leven kwam.

Een voorbijganger vertelt: 'Ik begreep van mensen die het gezien hebben dat er een ruzie was. Iemand trok een wapen en schoot het slachtoffer in de buik.' Eerder vertelde een getuige aan AT5 een harde knal te hebben gehoord. 'Ik zag een man in elkaar zakken. Het klonk als een schot'.

Getuigen hebben gezien dat de man nog gereanimeerd werd. Even later is het hij ter plekke overleden.

Op zoek naar getuigen

Een buurtbewoner zag even later dat er twee mannen werden opgepakt door agenten. Het is niet duidelijk of zij verdachten zijn, of dat er een andere reden is voor hun arrestatie. De politie zegt nog steeds op zoek te zijn naar de dader en wil graag in contact komen met getuigen.

Agenten van de forensische opsporing doen onderzoek naar de schietpartij.