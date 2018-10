Twee bewoners in Zuid met koolmonoxidevergiftiging naar ziekenhuis

De bewoners van een woning aan de Sloterkade in Zuid zijn vanmiddag afgevoerd naar het ziekenhuis, omdat zij koolmonoxide hadden ingeademd. Een afvoerloze geiser in de keuken bleek de boosdoener.

Het begin van de herfst betekent meestal ook de start van het stookseizoen. Wanneer de kachel of geiser slecht onderhouden is kan er koolmonoxide vrijkomen. Dat is volgens de brandweer een echte 'sluipmoordenaar'.

Voelden zich niet lekker

De bewoners aan de Sloterkade sloegen vanmiddag alarm bij de brandweer, omdat zij zich niet zo lekker voelden. Ze hadden zelf het vermoeden dat het om een koolmonoxidevergiftiging ging. De eerste symptomen lijken namelijk op die van een griepje.

Toen de brandweer arriveerde zijn de bewoners direct naar het ziekenhuis overbracht en kregen ze zuurstof toegediend. Beiden zijn inmiddels buiten levensgevaar.

Doden door koolmonoxide

In de winter moet de brandweer dagelijks uitrukken voor koolmonoxidevergiftigingen. Jaarlijks overlijden er zo'n elf mensen door het inademen van de stof. De brandweer raadt iedereen aan een koolmonoxidemelder op te hangen.