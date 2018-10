Taxi-waakhond start grote actie tegen illegale taxi's

De Inspectie Leefomgeving en Transport, de waakhond van de taxibranche, heeft de noodklok geluid over illegale taxi's rond Amsterdam en Schiphol. De ILT is een grote oprolactie gestart.

Malafide ondernemers hebben zich inmiddels volledig gericht op de taximarkt van de stad, en plegen massaal fraude, zo meldt het AD. 'In het taxiregister staat dan een prachtig bedrijf, maar zodra we controleren stuiten we op vreemde zaken,' zegt Sikko Oosterhoff, coördinerend specialist inspecteur bij de ILT tegen de krant uit Rotterdam. 'BV's gaan snel failliet, contracten met chauffeurs worden in schimmige cafétjes getekend, loonstrookjes kunnen niet worden overlegd en een eigenaar is niet te vinden.'

Hierdoor kunnen ze snel veel geld verdienen en goedkoper rijden. Maar sinds vorige week heeft de ILT, samen met de Belastingdienst, OM en politie, de aanval geopend. Teams zijn dagelijks op pad om deze malafide ondernemers aan te pakken. Bij controle blijkt dan dat er geen boordcomputer is geïnstalleerd en het meest opvallend: chauffeurs weten niet voor welke baas ze rijden.

Maar wat betekent het voor de consument? Nou, helemaal niks. De tarieven liggen namelijk niet hoger of lager en de illegale bedrijven maken - net als elk ander taxibedrijf - reclame online. Het gaat dus vooral om een belastingtechnische kwestie.