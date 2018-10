Stand-up comedian Dave Chappelle gaat grappen tappen in Ziggo Dome

De Amerikaanse stand-up comedian en tv-maker Dave Chappelle staat op 25 oktober in de Ziggo Dome. Organisator Mojo maakte dat vandaag bekend.

De populaire komiek stond in 2015 al in een uitverkochte AFAS Live (toen nog Heineken Musical Hall) met zijn show. Hij is al zeker dertig jaar actief als komiek, maar werd wereldberoemd door zijn tv-programma Chappelle's Show op Comedy Central. Zijn sketches en karakters werden razend populair, maar na drie seizoenen gooide Chappelle de handdoek in de ring. Chappelle's werk werd beloond met twee Emmy Awards en een Grammy.

Kaartjes zijn vanaf zaterdag 10.00 uur te koop.